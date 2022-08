Pd Campania | ressa per le candidature | alla Camera duello Topo-Sarracino M5S | Conte sfida Di Maio a Pomigliano

(Di sabato 13 agosto 2022) Il quadro è chiaro e i nomi da mettere in campo pure, il problema è rappresentato dai tanti che rischiano di restare fuori dalleo indicati in collegi non certamente...

News24_it : Pd Campania, ressa per le candidature: alla Camera duello Topo-Sarracino. M5S, Conte sfida Di Maio a Pomiglian -… -

nel Pd campano dove si aspettano con ansia le decisioni definitive del Nazareno che arriveranno, con ogni probabilità, prima di Ferragosto. Insono due i motivi delle fibrillazioni: ...È caccia aperta per un seggio, possibilmente sicuro, in tutti i partiti. La, oltre ad essere protagonista delladei possibili candidati che sono espressione del territorio, potrebbe vedere catapultati dai segretari di partito alcuni esponenti esterni ... Pd Campania, ressa per le candidature: alla Camera duello Topo-Sarracino. M5S, Conte sfida Di Maio a Pomiglian Il quadro è chiaro e i nomi da mettere in campo pure, il problema è rappresentato dai tanti che rischiano di restare fuori dalle candidature o indicati in collegi non ...Maltempo in tutta la Campania, dopo la bufera dei scorsi giorni ancora una giornata di pioggia e temporali in piena estate ...