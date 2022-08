Nuoto, risultati finali Europei 14 agosto: Paltrinieri e Pilato sovrani di Roma, sboccia Galossi, impresa Angiolini! (Di sabato 13 agosto 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di semifinali e finali nella vasca del Foro Italico di Roma, sede degli Europei 2022 di Nuoto in corsie. Un’altra giornata nella quale gli azzurri si sono messi particolarmente in evidenza con 2 ori, 1 argento e 2 bronzi per un totale di 7 ori, 4 argenti e 3 bronzi (già nuovo record di ori per l’Italia). finali 200 dorso uomini – Dopo il problema con il device di ieri il francese Yohann Ndoye Brouard (1:55.62) è andato a prendersi l’oro con pieno merito, precedendo l’ungherese Benedek Kovacs (1:56.03) e il britannico Luke Greenbank (1:56.15). Poco da fare per gli azzurri Matteo Restivo (quinto in 1:57.30) e Lorenzo Mora (sesto in 1:57.43) che avrebbero dovuto migliorare il primato italiano per ambire al podio. 50 farfalla donne – Un autentico ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di seminella vasca del Foro Italico di, sede degli2022 diin corsie. Un’altra giornata nella quale gli azzurri si sono messi particolarmente in evidenza con 2 ori, 1 argento e 2 bronzi per un totale di 7 ori, 4 argenti e 3 bronzi (già nuovo record di ori per l’Italia).200 dorso uomini – Dopo il problema con il device di ieri il francese Yohann Ndoye Brouard (1:55.62) è andato a prendersi l’oro con pieno merito, precedendo l’ungherese Benedek Kovacs (1:56.03) e il britannico Luke Greenbank (1:56.15). Poco da fare per gli azzurri Matteo Restivo (quinto in 1:57.30) e Lorenzo Mora (sesto in 1:57.43) che avrebbero dovuto migliorare il primato italiano per ambire al podio. 50 farfalla donne – Un autentico ...

