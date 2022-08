Nuoto, Europei 2022, terza giornata. Alessandro Miressi sfida Popovici nei 100 sl! Paltrinieri e Pilato per l’oro (Di sabato 13 agosto 2022) Lo spettacolo continua e anche la terza giornata degli Europei si preannuncia ricca di soddisfazioni per la squadra azzurra che sta mantenendo le aspettative della vigilia. Verranno assegnati ben sette titoli nella giornata di oggi: i 200 dorso uomini, i 50 farfalla donne, i 100 stile libero uomini, i 100 rana donne, i 400 misti donne, gli 800 stile libero uomini e la 4×100 stile libero donne. L’attesa per i colori azzurri è concentrata in particolare su tre gare. Nei 100 stile libero uomini è grande sfida su livelli stratosferici tra il nuovo fenomeno, il rumeno Popovici e l’azzurro Alessandro Miressi che ieri ha lasciato intravedere di potersi migliorare e di essere comunque in grande condizione, Gli outsider potrebbero essere l’azzurro Zazzeri, ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Lo spettacolo continua e anche ladeglisi preannuncia ricca di soddisfazioni per la squadra azzurra che sta mantenendo le aspettative della vigilia. Verranno assegnati ben sette titoli nelladi oggi: i 200 dorso uomini, i 50 farfalla donne, i 100 stile libero uomini, i 100 rana donne, i 400 misti donne, gli 800 stile libero uomini e la 4×100 stile libero donne. L’attesa per i colori azzurri è concentrata in particolare su tre gare. Nei 100 stile libero uomini è grandesu livelli stratosferici tra il nuovo fenomeno, il rumenoe l’azzurroche ieri ha lasciato intravedere di potersi migliorare e di essere comunque in grande condizione, Gli outsider potrebbero essere l’azzurro Zazzeri, ...

