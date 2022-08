Nuoto | Europei 2022 | le pagelle dell’Italia Paltrinieri e Pilato infallibili | Galossi e Angiolini esaltano | Miressi fa il massimo

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) Ledella prima giornata deglidi Roma BENEDETTA9: Uno spettacolo, come sempre. La tarantina sale sul tetto d’Europa dopo essersi presa il mondo in quella che sta diventando sempre più la sua specialità. Non è una vittoria facile perchè Meilutyte la tiene a tiro per settanta metri e, quando molla la presa, si trovamolto vicina. Benedetta, oggi, è più forte di tutto, anche nelle giornate in cui il crono non è di valofre straordinario come questa. LISA9: Un argento che vale un oro. Commovente la ranista di Poggibonsi che si inventa una gara strepitosa, restando sempre in zona podio e nel finale andando ad infilare Ruta Meilutyte, non una qualsiasi. Il lieto fine di una storia che sembrava portarla lontano dale che invece le ha ...