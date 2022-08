Morte Piero Angela, stasera nuova puntata di Superquark, senza interruzioni pubblicitarie (Di sabato 13 agosto 2022) stasera, in ricordo dello scomparso Piero Angela, andrà in onda su Rai1 una nuova ed inedita puntata di Superquark, senza interruzioni pubblicitarie Per ricordare la scomparsa di Piero Angela cambio di programmazione stasera su Rai1 che trasmetterà, senza alcuna interruzione pubblicitaria, una nuova puntata di Superquark, alle 21.25, al posto dell’annunciato The Voice Senior. Si apre con il backstage della serie della Bbc dedicata al gioco della seduzione nel mondo animale, il nuovo appuntamento con Superquark, in onda sabato 13 agosto alle 21.25 su Rai 1. Girare in natura non è facile. E le cose si ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 13 agosto 2022), in ricordo dello scomparso, andrà in onda su Rai1 unaed ineditadiPer ricordare la scomparsa dicambio di programmazionesu Rai1 che trasmetterà,alcuna interruzione pubblicitaria, unadi, alle 21.25, al posto dell’annunciato The Voice Senior. Si apre con il backstage della serie della Bbc dedicata al gioco della seduzione nel mondo animale, il nuovo appuntamento con, in onda sabato 13 agosto alle 21.25 su Rai 1. Girare in natura non è facile. E le cose si ...

Mov5Stelle : La morte di #PieroAngela addolora tutto il Paese. Divulgatore eccezionale, giornalista rigorosissimo, ha coinvolto… - ADeLaurentiis : Con la morte di Piero Angela se ne va un pezzo importante dell'Italia che conta. Giornalista, storico, narratore im… - FranAltomare : La morte di Piero Angela è un dolore ed una perdita per tutti. Nessuno escluso. Quanto bisogno c’era ancora di lui,… - EugenioCardi : RT @perplimimi: Piangendo in treno per la morte di quel gigante di Piero Angela, come se mi fosse morto un parente - Mini_Moni__ : RT @vucciria79: “Se penso mai alla morte? Sento che il conto alla rovescia va avanti. Abbiamo una possibilità su miliardi di nascere, e dob… -