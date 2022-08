Mercato Milan – Piace Kiwior dello Spezia per la difesa. PSG su Leao (Di sabato 13 agosto 2022) Il Milan continua a muoversi silenziosamente sul Mercato: l'ultima idea per rinforzare la difesa è Jakub Kiwior dello Spezia Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 agosto 2022) Ilcontinua a muoversi silenziosamente sul: l'ultima idea per rinforzare laè Jakub

lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - capuanogio : Le griglie della #gds?? #Sacchi: #Milan favorito, #Roma rivelazione #Adani: #Juventus la più forte, non ha ancora… - Gazzetta_it : Stefano Pioli in Gazzetta: 'Il mio Milan è ancora più forte'. L’intervista esclusiva - MondoBN : MERCATO, Il Milan si defila per Mancini. - sanci_andrea : @86_longo @cmdotcom @francGuerrieri Che vergogna il mercato del Milan. Da 4 solo CDK ed il rinnovo di tomori. -