Margherita Pastore | chi è la moglie di Piero Angela | “Lei ha lasciato la sua carriera per seguirmi”

Margherita Pastore, moglie di Piero Angela, in giovane età era una ballerina molto amata e conosciuta, visto anche il prestigioso ruolo alla Scala di Milano. Dopo il matrimonio, però, ha scelto di abbandonare la carriera nella danza per seguire il marito, che si stava spostando a Parigi per lavoro. Si tratta di uno dei più grandi rimpianti di Piero, come ha raccontato lui stesso. Il loro primo incontro è avvenuto ad una festa, come ha ricordato il divulgatore: "Ho avuto un colpo di fulmine, ma è accaduto in un'epoca nella quale ci si dava ancora del 'lei'. L'ho conosciuta alla festa di un'amica, lei aveva 18 anni e io 24, mi sono messo a suonare il pianoforte e ci siamo innamorati"

