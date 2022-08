Mara Venier, a 71 anni lo fa tutti i giorni: non si ferma neanche in vacanza (Di sabato 13 agosto 2022) Mara Venier ama tenersi in forma anche quando è in vacanza e per farlo ha dei metodi a costo zero, che ama condividere con i suoi fan! La zia Mara… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 13 agosto 2022)ama tenersi in forma anche quando è ine per farlo ha dei metodi a costo zero, che ama condividere con i suoi fan! La zia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

ParliamoDiNews : Mara Venier, sul divano insieme a lui: le parole che fanno piangere - - Marilunasck : L’avevo presa per Mara Venier ?? - zazoomblog : “Appena sveglia”. Mara Venier 71 anni il segreto per tenersi in forma - #“Appena #sveglia”. #Venier #segreto… - esistenzialinte : @SerieA Anche lo spezzatino per cui non hai mai 2 partite in contemporanea che se possiamo stare davanti alla TV la… - UtenteGoogle19 : @Amyrmia La foto con gli occhiali sembri la figlia di Mara Venier e belle gambe ciao -