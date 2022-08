LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Napolitano e Bianchi ai sedicesimi della sprint, ora Vece (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 Alle 10.35 la qualifica dei 500 m con partenza da fermo al femminile. Al via Elena Bissolati e Miriam Vece. 10.23 Ci correggiamo ed entrambi gli azzurri passano al turno successivo, perché ci saranno i sedicesimi di finale (agli ottavi solo i primi dieci). Sedicesimo ha chiuso Matteo Bianchi, ventesimo Daniele Napolitano. 10.19 Si chiude qui la qualifica della sprint al maschile: se l’aggiudica il britannico Jack Carlin in 9.604. Poi il polacco Rudyk ed i francesi Vigier ed Helal. 10.17 Cambia la vetta della graduatoria, passa a condurre il britannico Jack Carlin in 9.604. Bianchi dodicesimo, Napolitano sedicesimo. Mancano i migliori quattro. 10.14 Si ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.26 Alle 10.35 la qualifica dei 500 m con partenza da fermo al femminile. Al via Elena Bissolati e Miriam. 10.23 Ci correggiamo ed entrambi gli azzurri passano al turno successivo, perché ci saranno idi finale (agli ottavi solo i primi dieci). Sedicesimo ha chiuso Matteo, ventesimo Daniele. 10.19 Si chiude qui la qualificaal maschile: se l’aggiudica il britannico Jack Carlin in 9.604. Poi il polacco Rudyk ed i francesi Vigier ed Helal. 10.17 Cambia la vettagraduatoria, passa a condurre il britannico Jack Carlin in 9.604.dodicesimo,sedicesimo. Mancano i migliori quattro. 10.14 Si ...

