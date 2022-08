LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Miriam Vece bronzo nel time trail! (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 ORO PER EMMA HINZE! DI UN’ALTRA CATEGORIA! 32.668 ad una media di oltre 55 km/h. Argento per Starikova e grandissimo bronzo per Miriam Vece. 18.20 Tocca ad Emma Hinze: la tedesca vuole sfrecciare sulla medaglia d’oro. 18.19 31 millesimi di vantaggio per Starikova! L’ucraina è andata in crescendo ed ha sopravanzato l’azzurra. 18.18 Parte ora Olena Starikova! 18.17 Miriam Vece MEDAGLIA SICURA!! 33.434 PER L’AZZURRA, vantaggio di 239 millesimi su Van der Peet. 18.16 PARTE Miriam Vece! 18.15 Seconda posizione per la tedesca Grabosch! Appena 11 millesimi di ritardo da Van der Peet rimane davanti: anticipata di un millesimo Los. Classifica cortissima. 18.13 Van der Peet batte Los per appena ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.21 ORO PER EMMA HINZE! DI UN’ALTRA CATEGORIA! 32.668 ad una media di oltre 55 km/h. Argento per Starikova e grandissimoper. 18.20 Tocca ad Emma Hinze: la tedesca vuole sfrecciare sulla medaglia d’oro. 18.19 31 millesimi di vantaggio per Starikova! L’ucraina è andata in crescendo ed ha sopravanzato l’azzurra. 18.18 Parte ora Olena Starikova! 18.17MEDAGLIA SICURA!! 33.434 PER L’AZZURRA, vantaggio di 239 millesimi su Van der Peet. 18.16 PARTE! 18.15 Seconda posizione per la tedesca Grabosch! Appena 11 millesimi di ritardo da Van der Peet rimane davanti: anticipata di un millesimo Los. Classifica cortissima. 18.13 Van der Peet batte Los per appena ...

