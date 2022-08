"Letta è in malafede: nessun preavviso di sfratto a Mattarella. È dal '95 che propongo il presidenzialismo. Da noi idee costruttive" (Di sabato 13 agosto 2022) L’ex premier fa chiarezza sulla riforma della Costituzione: "Una volta approvata sarebbero necessarie le dimissioni del capo dello Stato prima di procedere all’elezione diretta del nuovo presidente" Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 agosto 2022) L’ex premier fa chiarezza sulla riforma della Costituzione: "Una volta approvata sarebbero necessarie le dimissioni del capo dello Stato prima di procedere all’elezione diretta del nuovo presidente"

