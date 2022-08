Le elezioni hanno una portata storica. Soprattutto per il Pd e FdI (Di sabato 13 agosto 2022) Forse il più grande successo di queste elezioni sarà una inversione di tendenza nella partecipazione al voto, ormai arrivata al 50%. Al di là di chi vinca o chi perda, si va alle urne con alle spalle problemi sociali e politici enormi e in un contesto internazionale in grande movimento. Gli M5s, che avrebbero dovuto essere la risposta ai drammi del paese si esauriranno, secondo i sondaggi, in poco più che una bolla di sapone. Ma le questioni a cui né loro né altri hanno risposto restano, e quindi occorrerà vedere se i partiti in lizza riusciranno a ricominciare a convincere il paese di una nuova direzione di marcia. Di contro, l’economia, da molti anni il più dolente della situazione italiana, alla fine dell’anno registrerà una crescita del 5%, per la prima volta dopo 40 anni superiore ai dati cinesi. Così, con la crescita dell’anno scorso di quasi il ... Leggi su formiche (Di sabato 13 agosto 2022) Forse il più grande successo di questesarà una inversione di tendenza nella partecipazione al voto, ormai arrivata al 50%. Al di là di chi vinca o chi perda, si va alle urne con alle spalle problemi sociali e politici enormi e in un contesto internazionale in grande movimento. Gli M5s, che avrebbero dovuto essere la risposta ai drammi del paese si esauriranno, secondo i sondaggi, in poco più che una bolla di sapone. Ma le questioni a cui né loro né altririsposto restano, e quindi occorrerà vedere se i partiti in lizza riusciranno a ricominciare a convincere il paese di una nuova direzione di marcia. Di contro, l’economia, da molti anni il più dolente della situazione italiana, alla fine dell’anno registrerà una crescita del 5%, per la prima volta dopo 40 anni superiore ai dati cinesi. Così, con la crescita dell’anno scorso di quasi il ...

