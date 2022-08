Juve, ore decisive per Memphis Depay (Di sabato 13 agosto 2022) Per la Juve sono ore decisive per decidere del futuro di Memphis Depay: l’olandese deve ancora risolvere il contratto con il Barcellona Sono giorni caldissimi per il possibile passaggio di Memphis Depay dal Barcellona alla Juve. I bianconeri, come riportato da Fabrizio Romano, invieranno nei prossimi giorni la loro proposta ufficiale all’olandese. L’accordo verbale tra le parti sembra essere molto vicino per quanto riguarda la durata del contratto e l’ingaggio. Depay risolverà il proprio contratto con il Barcellona solo una volta che avrà l’accordo totale con la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Per lasono oreper decidere del futuro di: l’olandese deve ancora risolvere il contratto con il Barcellona Sono giorni caldissimi per il possibile passaggio didal Barcellona alla. I bianconeri, come riportato da Fabrizio Romano, invieranno nei prossimi giorni la loro proposta ufficiale all’olandese. L’accordo verbale tra le parti sembra essere molto vicino per quanto riguarda la durata del contratto e l’ingaggio.risolverà il proprio contratto con il Barcellona solo una volta che avrà l’accordo totale con lantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

