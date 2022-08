Dal crollo del ponte Morandi al modello Genova

(Di sabato 13 agosto 2022) La mattina della vigilia di Ferragosto del 2018 l'Italia si sveglia sotto shock. 250 metri deldi(o Polcevera dal nome dell'omonimo torrente che scavalcava) improvvisamente collassano trascinandosi giù 43 vite. Le prime impressionanti immagini del disastro fanno il giro del mondo. Poche ore dopo, il governo italiano delibera lo stato di emergenza e il lutto nazionale, mentre 566 cittadini vengono sfollati. Nel 2019 inizia la delicata demolizione e la rimozione dei detriti. La parte di viadotto rimasta in piedi viene fatta esplodere con 650 chili di dinamite. In 7 mesi di lavori vengono ricostrutiti tutti i 1.067 metri del viadotto a un'altezza di 45 metri. Il nuovoSan Giorgio, costruito su disegno dell'architetto Renzo Piano, è stato inaugurato il 3 agosto ...

