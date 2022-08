"Chi si aggira nei pressi della loro villa": Meghan e Harry sotto choc, perché sono in pericolo (Di sabato 13 agosto 2022) Meghan Markle e il principe Harry sono alle prese con un enorme leone di montagna. L'animale è stato visto aggirarsi nei pressi della loro villa di Montecito - che vale svariati milioni di dollari - e per questo hanno lanciato l'allarme, chiedendo di mettere in sicurezza l'abitazione. I duchi di Sussex temono per la loro incolumità e per quella dei loro figli, oltre che per quella degli animali presenti alla villa. Il leone di montagna è stato filmato dalle telecamere di sicurezza mentre si muoveva nel dialetto di un'abitazione privata, a poche miglia di distanza dalla villa di Harry e Meghan. Si ritiene che l'animale si sia avvicinato così ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022)Markle e il principealle prese con un enorme leone di montagna. L'animale è stato vistorsi neidi Montecito - che vale svariati milioni di dollari - e per questo hanno lanciato l'allarme, chiedendo di mettere in sicurezza l'abitazione. I duchi di Sussex temono per laincolumità e per quella deifigli, oltre che per quella degli animali presenti alla. Il leone di montagna è stato filmato dalle telecamere di sicurezza mentre si muoveva nel dialetto di un'abitazione privata, a poche miglia di distanza dalladi. Si ritiene che l'animale si sia avvicinato così ...

