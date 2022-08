Calciomercato Juve, Depay più Paredes: Allegri pronto ad abbracciare altri due nuovi acquisti (Di sabato 13 agosto 2022) La Juve lavora senza sosta per portare altri innesti alla corte di Allegri: Depay e Paredes sono molto vicini La Juve lavora senza sosta per portare altri innesti alla corte di Allegri: Depay e Paredes sono molto vicini. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’olandese starebbe risolvendo il suo contratto con il Barcellona e la firma con i bianconeri potrebbe poi diventare una formalità. Per il centrocampista c’è da attendere la cessione di Rabiot, vicino allo United, e poi trattare con il Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Lalavora senza sosta per portareinnesti alla corte disono molto vicini Lalavora senza sosta per portareinnesti alla corte disono molto vicini. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’olandese starebbe risolvendo il suo contratto con il Barcellona e la firma con i bianconeri potrebbe poi diventare una formalità. Per il centrocampista c’è da attendere la cessione di Rabiot, vicino allo United, e poi trattare con il Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

