Ascolti TV | Venerdì 12 agosto 2022. Grand Hotel risale all'11.9% vs Proietti in replica (12.1%). Bene gli Europei di Nuoto su Rai2: pomeriggio all'8%, preserale oltre il 9%

Giorgio Minisini medaglia d'oro - Europei di Nuoto 2022 Nella serata di ieri, Venerdì 12 agosto 2022, su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 1.297.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha incollato davanti al video 1.347.000 spettatori con uno share dell'11.9%. Su Rai2 Lei è sempre la mia follia arriva a 706.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Chicago Med ha raccolto 796.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Aspirante vedovo è seguito da 810.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Il Terzo Indizio in replica totalizza un a.m. di 743.000 spettatori (6.8%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare registra 437.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 I delitti ...

