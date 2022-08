WWE: Roman Reigns vs Karrion Kross sarebbe nei piani di Survivor Series? (Di venerdì 12 agosto 2022) Roman Reigns ha dominato finora la categoria maschile della WWE battendo tutto il battibile. Se dovessero essere confermate le notizie che arrivano in queste ore, il Tribal Chief dovrebbe uscire indenne anche dal main event di Clash at The Castle contro Drew McIntyre, a differenza di quello che molti fan si attendono dal ppv. Karrion Kross andrà per il titolo? Secondo quanto riporta il giornalista Dave Meltzer nell’ultima newsletter del Wrestling Observer, la WWE ha intenzione di opporre Roman Reigns a Karrion Kross nel corso di Survivor Series o di una delle puntate di Smackdown a ridosso del ppv. Il match sarebbe stato pianificato per il titolo. Prima di ciò, il ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 12 agosto 2022)ha dominato finora la categoria maschile della WWE battendo tutto il battibile. Se dovessero essere confermate le notizie che arrivano in queste ore, il Tribal Chief dovrebbe uscire indenne anche dal main event di Clash at The Castle contro Drew McIntyre, a differenza di quello che molti fan si attendono dal ppv.andrà per il titolo? Secondo quanto riporta il giornalista Dave Meltzer nell’ultima newsletter del Wrestling Observer, la WWE ha intenzione di opporrenel corso dio di una delle puntate di Smackdown a ridosso del ppv. Il matchstatoficato per il titolo. Prima di ciò, il ...

