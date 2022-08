World Beach Games 2022: i convocati dell’Italia. 15 i giocatori al servizio di Del Duca (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono quindici i giocatori convocati da Mister Emiliano Del Duca per il raduno preparatorio che porterà alle qualificazioni dei World Beach Games, in scena a Catania dal 29 agosto al 4 settembre. La Nazionale di Beach soccer inaugurerà il collegiale mercoledì 17 agosto, dunque dodici giorni prima della prima partita contro la Norvegia, pianificata proprio il 29. Tre i portieri selezionati: Andrea Carpita, Leandro Casapiaeri e Sebastiano Paterniti Borbino. Luca Bertacca, Joseph Junior Gentilin e Alessandro Miceli formano invece il reparto di difesa. Saranno invece cinque gli esterni, ovvero Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Marco Giordani, Alessandro Remedi e Salvatore Sanfilippo. Per lo schieramento d’attacco saranno infine a disposizione Giordano Belardinelli, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono quindici ida Mister Emiliano Delper il raduno preparatorio che porterà alle qualificazioni dei, in scena a Catania dal 29 agosto al 4 settembre. La Nazionale disoccer inaugurerà il collegiale mercoledì 17 agosto, dunque dodici giorni prima della prima partita contro la Norvegia, pianificata proprio il 29. Tre i portieri selezionati: Andrea Carpita, Leandro Casapiaeri e Sebastiano Paterniti Borbino. Luca Bertacca, Joseph Junior Gentilin e Alessandro Miceli formano invece il reparto di difesa. Saranno invece cinque gli esterni, ovvero Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Marco Giordani, Alessandro Remedi e Salvatore Sanfilippo. Per lo schieramento d’attacco saranno infine a disposizione Giordano Belardinelli, ...

palermo24h : World Beach Games: 4 giocatori del Catania convocati nella Nazionale italiana - calciofemita : Sono dodici le convocate del CT Del Duca in vista dei prossimi match delle #Azzurre di #BeachSoccer… - Luxgraph : World Beach Games a Catania, 15 gli azzurri convocati da Del Duca - sportli26181512 : World Beach Games, 15 gli azzurri convocati per le qualificazioni di Catania: Le scelte del ct Del Duca per l'appun… - ItalianSerieA : New post: I convocati per le qualificazioni ai World Beach Games. Del Duca chiama 15 giocatori -