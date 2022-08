WhatsApp, nuova impostazione nei gruppi: come si chiama e a che serve (Di venerdì 12 agosto 2022) Spunta su WhatsApp una nuova impostazione riguardante i gruppi: scopriamo come si chiama e qual è la sua reale funzione. Sono sempre tanti gli aggiornamenti presenti su WhatsApp ed adesso è arrivata una nuova impostazione riguardante i gruppi. Il tutto è spuntato nella nuova Beta: scopriamo quindi come si chiama ed a cosa serve. L’ultima funzione presente sul servizio di Messaggistica di Meta (via WebSource)In queste ore WhatsApp sta provando una nuovissima Beta attraverso il programma di Google Play. Infatti siamo oramai arrivati alla versione di prova numero 2.22.18.9. ed in molti si sono chiesti quali saranno le ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 12 agosto 2022) Spunta suunariguardante i: scopriamosie qual è la sua reale funzione. Sono sempre tanti gli aggiornamenti presenti sued adesso è arrivata unariguardante i. Il tutto è spuntato nellaBeta: scopriamo quindisied a cosa. L’ultima funzione presente sul servizio di Messaggistica di Meta (via WebSource)In queste oresta provando una nuovissima Beta attraverso il programma di Google Play. Infatti siamo oramai arrivati alla versione di prova numero 2.22.18.9. ed in molti si sono chiesti quali saranno le ...

