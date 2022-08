VIDEO | Calciomercato Napoli | arriva LA NOTIZIA SU SIMEONE!

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo l’ufficialità del passaggio di Andrea Petagna dalal Monza, il club partenopeo ha urgente bisogno di un vice Osimhen. Soprattutto perché l’unica vera punta centrale a figurare nel roster a disposizione di Spalletti è Ambrosino, attaccante della Primavera Doveva essere una serata decisiva per il trasferimento di Giovanni Simeone dal Verona ale così è stato. Infatti, secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo del centravanti argentino in azzurro. Nelle prossime ore, a questo punto, potrebbere anche l’annuncio ufficiale. L’affare si chiude in prestito oneroso di €3,5M con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 12 milioni più bonus. L’obbligo scatterà al verificarsi ad almeno 2 di 3 condizioni: qualificazione in Champions League, ...

GiovaAlbanese : Eccolo, #Kostic a Torino! #calciomercato #Juventus - GiovaAlbanese : Contratto depositato: #Kostic alla #Juventus è già ufficiale ? #calciomercato - GiovaAlbanese : #Pellegrini in partenza da Torino, direzione Francoforte. #calciomercato #Juventus #Eintracht - GIUSPEDU : RT @sportli26181512: Barcellona: un topo al Camp Nou VIDEO: Barcellona, avvistato un topo al Camp Nou: tifosi increduli. - theworldnews74 : Calciomercato: Salernitana protagonista, Giulio Maggiore ai granata Domani la firma - VIDEO… -

Spazio Napoli

Le tre notizie più importanti della giornata dicommentate da Stefano Agresti, in studio con Giacomo ...DIRETTA/ Parma Bari (risultato 2 - 2) streamingtv: Mihaila sigla su punizione! Come ...Atalanta news/ Gasperini: "Auguri a Freuler, per Miranchuk spero..." Fuorigioco, ecco come ... VIDEO | Calciomercato Napoli, nel mirino un nuovo profilo per il centrocampo Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ancora una volta, le strade di Juventus e Milan sono destinate ad incrociarsi sul calciomercato: nel mirino Marco Asensio ...