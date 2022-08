“Vi faccio morire insieme”: il padre che accoltella la figlia e la compagna perché non accetta la loro relazione gay (Di venerdì 12 agosto 2022) Un nuovo caso di omofobia arriva da Salerno e, ancora una volta, la violenza si consuma all’interno delle mura domestiche. Lo scorso 6 agosto, infatti, un uomo ha accoltellato la figlia e la compagna di lei perché non accettava la loro relazione. L’aggressione è stata presto denunciata dalle due ragazze ai Carabinieri di Crotone. La testimonianza della giovane è agghiacciante. Riferendo agli agenti quanto avvenuto, ha spiegato: “Mio padre ci ha detto ‘voglio fare 30 anni di carcere. Volete morire insieme? Ecco è arrivato il momento'”. Subito dopo, l’uomo ha sferrato contro di loro una coltellata. “Mia madre – continua la ragazza – ha assistito all’aggressione e non ha fermato mio ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Un nuovo caso di omofobia arriva da Salerno e, ancora una volta, la violenza si consuma all’interno delle mura domestiche. Lo scorso 6 agosto, infatti, un uomo hato lae ladi leinonva la. L’aggressione è stata presto denunciata dalle due ragazze ai Carabinieri di Crotone. La testimonianza della giovane è agghiacciante. Riferendo agli agenti quanto avvenuto, ha spiegato: “Mioci ha detto ‘voglio fare 30 anni di carcere. Volete? Ecco è arrivato il momento'”. Subito dopo, l’uomo ha sferrato contro diuna coltellata. “Mia madre – continua la ragazza – ha assistito all’aggressione e non ha fermato mio ...

MlSAFEHAVEN : @messybuthappy valutando intensamente di non vederlo oggi perché non ce la faccio a vederlo morire di nuovo ?? - bellasclouds : @M00NYJG vero anche io vorrei lavorare, ma non saprei che fare perché ho paura di parlare con la gente???? cioè per d… - ilsanto10 : @AuroraLittleSun Il mio dispiacere si è trasformato in pena e indifferenza. Ormai faccio fatica a provare empatia n… - giampieromsc : @AdmiralReloade1 Tra chi non ha ceduto (tortura tamponi-bisettimanali a proprie spese) e chi, contro la sua volontà… - AuraMire : Sapendo che mio fratello aveva lasciato i finestrini aperti corro fuori a chiuderli, mi faccio la doccia per arriva… -