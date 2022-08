Vacanze culturali e naturalistiche, il 2022 è l’anno della Calabria: da Ulisse ai Bronzi di Riace (Di venerdì 12 agosto 2022) Dal cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace alla riscoperta della Magna Grecia, il 2022 sembra essere proprio l’anno della Calabria. LEGGI ANCHE: — Bronzi di Riace, in occasione del cinquantenario del ritrovamento esce ‘Bronzi di Riace Original Soundtrack’ UN dettaglio di uno dei tanti meravigliosi siti archeologici presenti nella Regione Calabria – Foto: Federico Neri via HF4La Regione è stata inserita dal Time nel World’s Greatest Places per quest’anno, che la portano di diritto in cima alle classifiche come meta per Vacanze naturalistiche e culturali, sia d’estate che d’inverno. Parchi archeologici, musei e paesaggi naturali si ... Leggi su funweek (Di venerdì 12 agosto 2022) Dal cinquantesimo anniversarioscoperta deidi Riace alla riscopertaMagna Grecia, ilsembra essere proprio. LEGGI ANCHE: —di Riace, in occasione del cinquantenario del ritrovamento esce ‘di Riace Original Soundtrack’ UN dettaglio di uno dei tanti meravigliosi siti archeologici presenti nella Regione– Foto: Federico Neri via HF4La Regione è stata inserita dal Time nel World’s Greatest Places per quest’anno, che la portano di diritto in cima alle classifiche come meta per, sia d’estate che d’inverno. Parchi archeologici, musei e paesaggi naturali si ...

