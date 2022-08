ULTIM’ORA – Il Barcellona ha deciso il futuro di Christensen e Kessié

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 12 agosto 2022) Finisce con il lieto fine: ilavrà a disposizione Kessiè e. Arrivano importanti notizie in questi minuti. KessièLaLiga Nella giornata di oggi che dà il via al campionato spagnolo ilaveva annunciato la cessione del 24,5% di Barça Studios alla società Orpheus Media per un ricavo di 100 milioni di euro con cui in serata hanno inserito nella lista per la Liga sia Kessiè sia, i due calciatori in dubbio e a cui avevano inserito una clausola nel contratto per liberarsi a zero nel caso non fosse riuscito il club catalano a inserirli.LaLiga Le condizioni economiche del club catalano hanno pesato sul mercato e non sono mancate le polemiche, soprattutto per l’ingaggio di Lewandowski e ...