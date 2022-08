Ultime Notizie – Europei nuoto 2022, Cerruti d’argento nel sincro solo tecnico (Di venerdì 12 agosto 2022) L’azzurra chiude la sua prova con 90.0156 punti, alle spalle della campionessa mondiale, l’ucraina Marta Fjedina Arriva la quinta medaglia italiana agli Europei di nuoto 2022 in corso a Roma 2022, la secondo nel sincronizzato. Linda Cerruti vince l’argento nel solo tecnico. L’azzurra chiude la sua prova con 90.0156 punti, alle spalle della campionessa mondiale, l’ucraina Marta Fjedina (92.6394). Bronzo per l’austriaca Vasiliki Alexandri con 90.0156. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 12 agosto 2022) L’azzurra chiude la sua prova con 90.0156 punti, alle spalle della campionessa mondiale, l’ucraina Marta Fjedina Arriva la quinta medaglia italiana aglidiin corso a Roma, la secondo nelnizzato. Lindavince l’argento nel. L’azzurra chiude la sua prova con 90.0156 punti, alle spalle della campionessa mondiale, l’ucraina Marta Fjedina (92.6394). Bronzo per l’austriaca Vasiliki Alexandri con 90.0156. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - partimeasylover : Al @Corriere non restano che la minaccia #Fascismo e #LilianaSegre … - News24_it : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Berlusconi: Mattarella dovrebbe dimettersi - la Repubblica -