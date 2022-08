Ufficiale, i tifosi del Galatasaray hanno scelto: quale numero è stato assegnato a Mertens! (FOTO) (Di venerdì 12 agosto 2022) Previsto per domani ore 20:45 (italiane) l’esordio di Dries Mertens con il Galatasary che affronterà in casa il Giresunspor. L’ex Napoli è quindi pronto per timbrare la sua prima presenza con il club giallorosso di Istanbul, iniziando così la sua nuova esperienza turca. Il belga dopo aver firmato un contratto che lo lega al Galatasary fino al 2023, non aveva ancora un numero di maglia. La scelta di quest’ultimo è stata affidata ai tifosi che attraverso i fan token sull’app di Socios hanno potuto scegliere tra le seguenti opzioni: la 10, la 16 o la 21. numero di maglia Dries Mertens Galatasaray (profilo Instagram Galatasaray) Dopo la chiusura della votazione, il numero di maglia assegnato a Dries Mertens è il 10. numero che ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Previsto per domani ore 20:45 (italiane) l’esordio di Dries Mertens con il Galatasary che affronterà in casa il Giresunspor. L’ex Napoli è quindi pronto per timbrare la sua prima presenza con il club giallorosso di Istanbul, iniziando così la sua nuova esperienza turca. Il belga dopo aver firmato un contratto che lo lega al Galatasary fino al 2023, non aveva ancora undi maglia. La scelta di quest’ultimo è stata affidata aiche attraverso i fan token sull’app di Sociospotuto scegliere tra le seguenti opzioni: la 10, la 16 o la 21.di maglia Dries Mertens(profilo Instagram) Dopo la chiusura della votazione, ildi magliaa Dries Mertens è il 10.che ...

SimoneTogna : Ufficiale: #inter, #intervillarreal: Per i tifosi nerazzurri ci sarà una importante e imperdibile opportunità: quel… - franpj2 : RT @brema82: Uno dei leader del nostro giovane gruppo di ragazzi; due stagioni splendide coronate da un rinnovo super meritato, voluto e ch… - Roberta_Siro : RT @mirkonicolino: #Kostic al canale ufficiale della #Juventus: 'Oggi è una giornata speciale per me. Sono molto contento. Questa mattina q… - brema82 : Uno dei leader del nostro giovane gruppo di ragazzi; due stagioni splendide coronate da un rinnovo super meritato,… - mattiahiguain98 : RT @mirkonicolino: #Kostic al canale ufficiale della #Juventus: 'Oggi è una giornata speciale per me. Sono molto contento. Questa mattina q… -