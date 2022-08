Terra amara anticipazioni: appuntamento con l’inganno, colpo di scena per Yilmaz (Di venerdì 12 agosto 2022) Terra amara non va in vacanza e ci saranno puntate molto forti e avvincenti. Yilmaz vivrà un momento terribile! Yilmaz e Zuleyha Terra amara (Mediasetplay screenshot)Nelle prossime puntate di Terra amara ci sarà un grande colpo di scena e la situazione si ribalterà completamente. Scopriamo insieme cosa accadrà nella soap turca che va in onda su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Terra amara é la nuova soap turca che Canale 5 propone all’interno della sua fascia pomeridiana dedicata alle serie. Dal 1 agosto fino al 22 agosto andrà in onda subito dopo Beautiful alle 14.35, al posto di Una Vita che si prende una pausa estiva di tre settimane. Il giorno ... Leggi su direttanews (Di venerdì 12 agosto 2022)non va in vacanza e ci saranno puntate molto forti e avvincenti.vivrà un momento terribile!e Zuleyha(Mediasetplay screenshot)Nelle prossime puntate dici sarà un grandedie la situazione si ribalterà completamente. Scopriamo insieme cosa accadrà nella soap turca che va in onda su Canale 5, dopo il consuetocon Beautiful.é la nuova soap turca che Canale 5 propone all’interno della sua fascia pomeridiana dedicata alle serie. Dal 1 agosto fino al 22 agosto andrà in onda subito dopo Beautiful alle 14.35, al posto di Una Vita che si prende una pausa estiva di tre settimane. Il giorno ...

infoitcultura : Terra Amara 15 agosto 2022 non va in onda - Sabri469 : RT @misaIvichipuo: Penso spesso alla meraviglia che ha fatto Ermal martedì sera; cantare la prima parte di Amara Terra Mia, passare a fare… - ParliamoDiNews : Terra Amara, Anticipazioni Turche: Gulten in catene per Amore di Yilmaz #GrandeFratelloVIP #AmicidiMariadeFilippi… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Terra amara: cosa c`è stato tra Hünkar e Fekeli? #Greysanatomy #Tramequotidiane #Tramesettimanali… - MEDIATURKEYSOAP : Terra Amara il 15 Agosto 2022 bon andrà in onda. Ecco il perché -