Simeone cambia panchina | Verona-Napoli fianco di Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 12 agosto 2022) Giovannialsono ore decisive per il suo annuncio ufficiale con Petagna che svolge le visite mediche al Monza. L’attaccante argentino ieri è stato al centro dell’ennesimo giallo di questo calciomercato del. Dopo settimane di attesa all’ultimo miglio ha provato ad inserirsi la Juve, un’altra azione di disturbo, così come avvenuto per Raspadori. Ancora una volta i bianconeri hanno provato a bloccare i piani del, ma anche in questo caso non sono riusciti nell’intento. Raspadori al: le novità di oggi Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport: “Quandocomincerà, tra un soffio o poco più, Giovannino il «cholito»non avrà alcuna crisi di identità, nonostante debba sottoporsi (e giustamente, via) a ...