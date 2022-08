Padre accoltella la figlia e la sua compagna per la relazione lesbica. “Volete morire insieme?” (Di venerdì 12 agosto 2022) Un episodio orribile quello accaduto a Salerno dove due donne lesbiche sono state accoltellate dal Padre di una di loro perché questo rifiutava la loro relazione omosessuale. Le due giovani hanno deciso di denunciare il fatto ai carabinieri e la vicenda è stata resa nota dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che ha parlato di “storia folle e agghiacciante”. Le due ragazze prima di essere accoltellate sono state colpite dal Padrerelazione inaccettabile La vicenda è iniziata quando le due ragazze, Francesca e Immacolata, la prima 39enne di Crotone e la seconda 23enne della provincia di Napoli, sono arrivate a Salerno per lavorare; nel capoluogo campano sono state ospitate a casa di una parente di Immacolata teatro dell’aggressione. “Mio ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 12 agosto 2022) Un episodio orribile quello accaduto a Salerno dove due donne lesbiche sono statete daldi una di loro perché questo rifiutava la loroomosessuale. Le due giovani hanno deciso di denunciare il fatto ai carabinieri e la vicenda è stata resa nota dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che ha parlato di “storia folle e agghiacciante”. Le due ragazze prima di esserete sono state colpite dalinaccettabile La vicenda è iniziata quando le due ragazze, Francesca e Immacolata, la prima 39enne di Crotone e la seconda 23enne della provincia di Napoli, sono arrivate a Salerno per lavorare; nel capoluogo campano sono state ospitate a casa di una parente di Immacolata teatro dell’aggressione. “Mio ...

