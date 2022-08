Nuoto, Europei Roma 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming venerdì 12 agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per la seconda giornata di Nuoto degli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21 agosto. L’Italia torna in vasca per provare ad incrementare il bottino di medaglie. In quest’ottica, fari puntati soprattutto sulla finale dei 100 rana con il campione del mondo Nicolò Martinenghi e su quella degli 800 stile libero femminili con Martina Caramignoli e la Romana Simona Quadarella. In gara anche Gregorio Paltrinieri, impegnato nelle batterie degli 800 sl. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di venerdì 12 agosto si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per la seconda giornata dideglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. L’Italia torna in vasca per provare ad incrementare il bottino di medaglie. In quest’ottica, fari puntati soprattutto sulla finale dei 100 rana con il campione del mondo Nicolò Martinenghi e su quella degli 800 stile libero femminili con Martina Caramignoli e lana Simona Quadarella. In gara anche Gregorio Paltrinieri, impegnato nelle batterie degli 800 sl. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di12si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I ...

