New York, Salman Rushdie accoltellato prima di una conferenza: trasferito in ospedale, “è ancora vivo”. Fermato l'aggressore (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo è salito sul palco della Chautauqua Institution. Lo scrittore si sarebbe alzato da solo dopo l'aggressione e sarebbe stato accompagnato per accertamenti sulle ferite riportate Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo è salito sul palco della Chautauqua Institution. Lo scrittore si sarebbe alzato da solo dopo l'aggressione e sarebbe stato accompagnato per accertamenti sulle ferite riportate

_Nico_Piro_ : #12agosto vista prima da Mosca e ora da New York (quindi con distacco) della campagna elettorale italiana mi colpis… - Agenzia_Ansa : Due italiani sono stati trovati morti in un albergo di New York. I due, di 38 e 48 anni, sono originari di Rovigo.… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salman Rushdie aggredito sul palco a New York #ANSA - APuricella : RT @paoloigna1: Le notizie di 7 minuti fa confermano che #SalmanRushdie è vivo e che sta ricevendo le cure necessarie. Non si dice nient'al… - LuisaRagni : RT @ROBZIK: Lo scrittore Salman #Rushdie aggredito e pugnalato al collo su un palco a New York. È in ospedale. -