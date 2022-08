Monza-Torino, Ivan Juric in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per l’attesissima conferenza stampa di Ivan Juric, tecnico del Torino, in programma alle 10:00 di venerdì 12 agosto. Dopo una turbolenta estate, il tecnico granata rompe il silenzio alla vigilia di Monza-Torino, match della prima giornata di Serie A. Tanti i temi: la lite con Vagnati, il mercato e il campo, ovviamente, con una formazione tutta da scoprire. La conferenza stampa sarà trasmessa live su Torino Channel. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per l’attesissimadi, tecnico del, in programma alle 10:00 di venerdì 12 agosto. Dopo una turbolenta estate, il tecnico granata rompe il silenzio alla vigilia di, match della prima giornata di Serie A. Tanti i temi: la lite con Vagnati, il mercato e il campo, ovviamente, con una formazione tutta da scoprire. Lasarà trasmessa live suChannel. SportFace.

sportface2016 : #MonzaTorino, #Juric rompe il silenzio: oggi la conferenza stampa - L90bola : ?? JADWAL SERIE A LIGA ITALIA MUSIM 2022/2023 ??Italia: Serie A ?13-8 23:30 AC Milan vs Udinese 23:30 Sampdoria v… - Agr0_Punk : @AndreCardi Milan vs Udinese 1-1 Sampdoria vs Atalanta 0-2 Lecce vs Inter 1-3 Monza vs Torino 0-2 Fiorentina vs Cre… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Monza, Petagna può essere convocato già contro il Torino nella gara di sabato - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Monza, Petagna può essere convocato già contro il Torino nella gara di sabato -