Margherita Panziera, chi è il suo fidanzato (nuotatore) Alessandro Baffi (Di venerdì 12 agosto 2022) Lei è la nuotatrice del momento, Margherita Panziera, l’azzurra che ha vinto il terzo oro consecutivo agli Europei di Nuoto. La nuova stella dello sport italiano, erede di Federica Pellegrini, ha un fidanzato altrettanto noto, il nuotatore Alessandro Baffi. Scopriamo qualche curiosità in più sulla coppia del momento. Margherita Panziera: chi è la campionessa azzurra Agli Europei di Nuoto di Roma 2022, l’Italia brilla grazie a Margherita Panziera, che ha vinto per la terza volta l’oro nei 200 dorso, un record raggiunto in passato solo da due colleghe, l’ungherese Krisztina Egerszegi e la tedesca Cornelia Sirch. La nuova stella dello sport italiano, per molti l’erede di Federica Pellegrini, si sta rifacendo dopo le ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 agosto 2022) Lei è la nuotatrice del momento,, l’azzurra che ha vinto il terzo oro consecutivo agli Europei di Nuoto. La nuova stella dello sport italiano, erede di Federica Pellegrini, ha unaltrettanto noto, il. Scopriamo qualche curiosità in più sulla coppia del momento.: chi è la campionessa azzurra Agli Europei di Nuoto di Roma 2022, l’Italia brilla grazie a, che ha vinto per la terza volta l’oro nei 200 dorso, un record raggiunto in passato solo da due colleghe, l’ungherese Krisztina Egerszegi e la tedesca Cornelia Sirch. La nuova stella dello sport italiano, per molti l’erede di Federica Pellegrini, si sta rifacendo dopo le ...

Eurosport_IT : MARGHERITA MERAVIGLIOSAAA ?????? Dominio europeo per Panziera che vince il suo terzo oro in tre edizioni di fila! ????… - Coninews : MARGHERITA SEI MAGICA ?? Agli Europei di #Roma2022 Margherita #Panziera conquista il terzo ORO continentale consecu… - ItaliaTeam_it : M-A-R-G-H-E-R-I-T-A ?? Medaglia d’oro per Margherita Panziera nei 200 dorso agli Europei di #Roma2022!… - GothicPsyche : RT @FINOfficial_: COMPLEANNO D’ORO per Margherita! Nella città che ormai l’ha da tempo adottata , Margherita Panziera diventa tricampioness… - MirkoZaia3 : RT @zaiapresidente: ???????????????????? TRIPLO PODIO VENETO AGLI EUROPEI DI NUOTO A ROMA Complimenti a Margherita Panziera per l'oro nei 200m do… -