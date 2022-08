Mafia:Caselli,fu Ros a chiedere di non perquisire covo Riina (Di venerdì 12 agosto 2022) La mancata perquisizione del covo di Riina, subito dopo il suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993, fu chiesta dai vertici del Ros alla Procura di Palermo "allo scopo di permettere lo sviluppo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) La mancata perquisizione deldi, subito dopo il suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993, fu chiesta dai vertici del Ros alla Procura di Palermo "allo scopo di permettere lo sviluppo di ...

nicolaPalumbo00 : RT @AnsaSicilia: Mafia:Caselli,fu Ros a chiedere di non perquisire covo Riina. Ex procuratore replica a capitano Ultimo su sentenza trattat… - AnsaSicilia : Mafia:Caselli,fu Ros a chiedere di non perquisire covo Riina. Ex procuratore replica a capitano Ultimo su sentenza… - biccarlo : @matteosalvinimi Ma pensate quando la mafia metterà le mani in tutto questo!? Solo perché perché non siete stati ca… -

Mafia:Caselli,fu Ros a chiedere di non perquisire covo Riina "Segnalo che in un memoriale pubblicato dal quotidiano "Il Riformista" il 26 ottobre 2021, a firma del generale Mario Mori, comandante del Ros all'epoca dei fatti - scrive Caselli - , si legge che la ... Caso Brusca, un pentito ora pericoloso ...più di quelle di Tangentopoli hanno fatto giustizia dei teoremi distorti che il procuratore Caselli ... Mannino che era il vero nemico della mafia e che con la sua azione legislativa nel Parlamento ha ... Agenzia ANSA Mafia:Caselli,fu Ros a chiedere di non perquisire covo Riina La mancata perquisizione del covo di Riina, subito dopo il suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993, fu chiesta dai vertici del Ros alla Procura di Palermo "allo scopo di permettere lo sviluppo di inda ... Maurizio de Lucia nuovo procuratore di Palermo, una vita contro la mafia Manca il suggello del Plenum, ma a questo punto la nomina è certa. Maurizio de Lucia sarà il nuovo procuratore di Palermo. La Commissione Incarichi Direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura ... "Segnalo che in un memoriale pubblicato dal quotidiano "Il Riformista" il 26 ottobre 2021, a firma del generale Mario Mori, comandante del Ros all'epoca dei fatti - scrive- , si legge che la ......più di quelle di Tangentopoli hanno fatto giustizia dei teoremi distorti che il procuratore... Mannino che era il vero nemico dellae che con la sua azione legislativa nel Parlamento ha ... Mafia:Caselli,fu Ros a chiedere di non perquisire covo Riina La mancata perquisizione del covo di Riina, subito dopo il suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993, fu chiesta dai vertici del Ros alla Procura di Palermo "allo scopo di permettere lo sviluppo di inda ...Manca il suggello del Plenum, ma a questo punto la nomina è certa. Maurizio de Lucia sarà il nuovo procuratore di Palermo. La Commissione Incarichi Direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura ...