Lo scrittore Salman Rushdie è stato accoltellato sul palco durante un evento a New York – Il video (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore Salman Rushdie, classe 1947, è stato accoltellato a New York prima di una conferenza. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Associated Press. Rushdie si trovava sul palco del Chautauqua Institution, quando il suo aggressore ha cominciato a prenderlo a pugni e a colpirlo con un coltello. Dalla fine degli anni ’80 Rushdie è stato attaccato dal governo iraniano che lo ha accusato di blasfemia per il suo libro I versi satanici. Nel 1989 l’ayatollah Ruhollah Khomeini aveva emesso una fatwa chiedendo la morte dello scrittore. Sempre Associated Press riporta che il governo iraniano ha da tempo preso le distanze della fatwa di Khomeini, anche se alcune fondazioni religiose di ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo, classe 1947, èa Newprima di una conferenza. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Associated Press.si trovava suldel Chautauqua Institution, quando il suo aggressore ha cominciato a prenderlo a pugni e a colpirlo con un coltello. Dalla fine degli anni ’80attaccato dal governo iraniano che lo ha accusato di blasfemia per il suo libro I versi satanici. Nel 1989 l’ayatollah Ruhollah Khomeini aveva emesso una fatwa chiedendo la morte dello. Sempre Associated Press riporta che il governo iraniano ha da tempo preso le distanze della fatwa di Khomeini, anche se alcune fondazioni religiose di ...

