LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: l’inseguimento femminile va a caccia dell’oro! (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Il programma sarà chiuso da altre due finali interessanti per i colori italiani: nello scratch Martina Fidanza ha le credenziali per puntare ad una medaglia se non addirittura a qualcosa in più. Nella gara a punti Matteo Donegà può stupire. 16.20 Non sarà presente invece il quartetto dell’inseguimento maschile. Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani non hanno terminato la prova contro la Danimarca questa mattina e sono fuori dalla zona medaglie. 16.17 Per Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Martina Fidanza sarà comunque complicato ambire all’oro contro le campionesse olimpiche della Germania. 16.14 Si comincia subito con le finali dell’inseguimento femminile: prima quella per il bronzo tra Francia e Gran ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Il programma sarà chiuso da altre due finali interessanti per i colori italiani: nello scratch Martina Fidanza ha le credenziali per puntare ad una medaglia se non addirittura a qualcosa in più. Nella gara a punti Matteo Donegà può stupire. 16.20 Non sarà presente invece il quartetto delmaschile. Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani non hanno terminato la prova contro la Danimarca questa mattina e sono fuori dalla zona medaglie. 16.17 Per Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Martina Fidanza sarà comunque complicato ambire all’oro contro le campionesse olimpiche della Germania. 16.14 Si comincia subito con le finali del: prima quella per il bronzo tra Francia e Gran ...

