LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: inseguimento a squadre a due volti per l’Italia, finali dalle 16.30 (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 Per il momento è tutto; appuntamento alle 16:30 per seguire le finali degli Europei 2022 di Ciclismo su pista. A più tardi! 14.03 L’attesa adesso è tutta per le finali, che si svolgeranno nel pomeriggio a partire dalle 16:30. 14.00 Team Pursuit a due volti per l’Italia: azzurre in finale per l’oro, gli uomini invece non hanno concluso la propria batteria. 13.57 Germania e Gran Bretagna competeranno per il bronzo, Francia e Danimarca per l’oro. 13.55 La Francia chiude in 3:52.110 ed è qualificata per la finale per l’oro. 3:55.413 per la Gran Bretagna. 13.52 Ultima batteria, Francia contro Gran Bretagna. 13.49 Evidenti le difficoltà senza Filippo Ganna e ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.06 Per il momento è tutto; appuntamento alle 16:30 per seguire ledeglidisu. A più tardi! 14.03 L’attesa adesso è tutta per le, che si svolgeranno nel pomeriggio a partire16:30. 14.00 Team Pursuit a dueper: azzurre in finale per l’oro, gli uomini invece non hanno concluso la propria batteria. 13.57 Germania e Gran Bretagna competeranno per il bronzo, Francia e Danimarca per l’oro. 13.55 La Francia chiude in 3:52.110 ed è qualificata per la finale per l’oro. 3:55.413 per la Gran Bretagna. 13.52 Ultima batteria, Francia contro Gran Bretagna. 13.49 Evidenti le difficoltà senza Filippo Ganna e ...

