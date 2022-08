In 30mila da Sicilia e Calabria a Roccella per il Jova beach party. Morandi superospite

LiveSicilia : Covid, quasi 30mila nuovi casi e oltre 100 morti – il bollettino -

Jovanotti sta già deliziando il pubblico del Jova Beach Party dal palco della spiaggia di Roccella invitando tutti a godersi lo spettacolo. Jovanotti ha lanciato la prima artista sul palco, Ale ...ELEZIONI2022/ Il finto passo di lato di Musumeci che manda in tilt il centrodestra Qual è ... quelle bireddito fino a 70mila euro e i single fino aeuro'. Mi sembra che sia una ... 10eLotto premia la Sicilia: vinti 30mila euro nel Palermitano Sono 28.433 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 31.703. Le vittime sono 130, in calo rispetto alle 145 di ...MILANO, 10 AGO - San Siro va verso il tutto esaurito per l'esordio nella Serie A 2022/23 del Milan, campione d'Italia in carica. Per la gara di sabato al Meazza contro l'Udinese sono stati venduti cir ...