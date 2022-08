“Ho detto no”. Signorini ci ha provato ma gli è andata malissimo: un altro rifiuto pesante per il GF Vip 7 (Di venerdì 12 agosto 2022) Giulia Lisioli, ex di Blanco, dice no all’Isola e al GF Vip. Non tutti se la sentono di partecipare ai reality e sebbene ci siano tanti vip o ex vip che si autocandidano c’è anche chi dice no. Lo hanno ribadito recentemente Diego Armando Maradona Junior e Gessica Notaro, i cui nomi erano stati entrambi avvicinati al Grande Fratello Vip 7. E adesso anche l’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, dichiara di aver rifiutato le offerte che le sono arrivate. Subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood col singolo “Brividi” il cantante Blanco ha baciato proprio lei: “Sì, ho la fidanzata e ci tengo – aveva detto Blanco in una intervista – È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti”. In ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Giulia Lisioli, ex di Blanco, dice no all’Isola e al GF Vip. Non tutti se la sentono di partecipare ai reality e sebbene ci siano tanti vip o ex vip che si autocandidano c’è anche chi dice no. Lo hanno ribadito recentemente Diego Armando Maradona Junior e Gessica Notaro, i cui nomi erano stati entrambi avvicinati al Grande Fratello Vip 7. E adesso anche l’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, dichiara di aver rifiutato le offerte che le sono arrivate. Subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood col singolo “Brividi” il cantante Blanco ha baciato proprio lei: “Sì, ho la fidanzata e ci tengo – avevaBlanco in una intervista – È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti”. In ...

