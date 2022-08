“Ferragosto sicuro”, attivato il dispositivo sicurezza dei Carabinieri di Avellino (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – È scattato il dispositivo “Ferragosto sicuro”, messo in atto dal Comando Provinciale di Avellino che ha disposto per l’intero periodo di riferimento, uno specifico piano di sicurezza per cittadini e turisti, con l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio al fine di prevenire eventuali criticità. Nella circostanza, è stato rafforzato il pattugliamento ed il presidio delle strade più trafficate, con l’attenzione rivolta soprattutto al rispetto dei limiti di velocità e a prevenire episodi di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di droghe. Sono soprattutto le zone montane e pedemontane ad essere interessate, in particolare il Parco dei Monti del Partenio, l’Altopiano del Laceno, la Valle del Sele e la zona del serinese, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– È scattato il”, messo in atto dal Comando Provinciale diche ha disposto per l’intero periodo di riferimento, uno specifico piano diper cittadini e turisti, con l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio al fine di prevenire eventuali criticità. Nella circostanza, è stato rafforzato il pattugliamento ed il presidio delle strade più trafficate, con l’attenzione rivolta soprattutto al rispetto dei limiti di velocità e a prevenire episodi di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di droghe. Sono soprattutto le zone montane e pedemontane ad essere interessate, in particolare il Parco dei Monti del Partenio, l’Altopiano del Laceno, la Valle del Sele e la zona del serinese, ...

