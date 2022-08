Elezioni: La Russa, 'fiamma non simbolo fascista, marito Segre candidato con Almirante' (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Con tutto il dovuto rispetto per la signora senatrice Segre che stimo, mi permetto di ricordare a scanso di ogni equivoco che la fiamma presente nel simboli di Fratelli d'Italia -oltretutto senza la base trapezoidale che conteneva la scritta Msi- non è in alcun modo assimilabile a qualsiasi simbolo del regime fascista e non è mai stata accusata e men che meno condannata, come simbolo apologetico. Spero, inoltre, di non essere irriguardoso nel ricordare che il marito della stessa senatrice Segre, che ho personalmente conosciuto e apprezzato, si candidò con Almirante sotto il simbolo della fiamma con la scritta Msi senza ovviamente rinunciare alla sua lontananza dal fascismo". Lo sottolinea il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Con tutto il dovuto rispetto per la signora senatriceche stimo, mi permetto di ricordare a scanso di ogni equivoco che lapresente nel simboli di Fratelli d'Italia -oltretutto senza la base trapezoidale che conteneva la scritta Msi- non è in alcun modo assimilabile a qualsiasidel regimee non è mai stata accusata e men che meno condannata, comeapologetico. Spero, inoltre, di non essere irriguardoso nel ricordare che ildella stessa senatrice, che ho personalmente conosciuto e apprezzato, si candidò consotto ildellacon la scritta Msi senza ovviamente rinunciare alla sua lontananza dal fascismo". Lo sottolinea il ...

