Elezioni | giovani amministratori a Letta | ' ci siamo e vogliamo essere rappresentati'

Roma, 12 ago (Adnkronos) - Dopo l'appello firmato da oltre mille giovani democratici, sono gli amministratori under 40 del PD a prendere carta e penna e scrivere una lettera aperta al segretario nazionale. La questione posta è chiara: bisogna "presentarsi agli elettori più giovani con delle persone che siano l'espressione di un cambiamento e della volontà di premiare chi porta avanti da sempre un impegno in favore dei propri coetanei, chi con merito ha acquisito competenze e rapporti consolidati per rappresentarli nel modo più efficace, chi ha saputo svolgere un ruolo nelle organizzazioni generazionali, chi ha dimostrato di poter includere, aggregare e raccogliere consensi di fronte ai cittadini". Tra i primi trenta sottoscrittori si leggono nomi che rappresentano l'immagine di un PD che si è dimostrato attrattivo e vincente: guardando ...

