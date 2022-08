Elezioni: Bettini a Bonaccini, 'disuguaglianze sociali non sono fuffa' (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - "Pongo la questione delle disuguaglianze sociali, che non sono fuffa. Rispondi con una originale via al socialismo democratico. Termovalorizzatori e rigassificatori. Buona fortuna. Ma adesso occupiamoci insieme di vincere le Elezioni". Così in un tweet Goffredo Bettini risponde al presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che, commentando alcune dichiarazioni dello dirigente del Pd, aveva tra l'altro scritto su Twitter di "vita reale vs fuffa". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - "Pongo la questione delle, che non. Rispondi con una originale via alsmo democratico. Termovalorizzatori e rigassificatori. Buona fortuna. Ma adesso occupiamoci insieme di vincere le". Così in un tweet Goffredorisponde al presidente dell'Emilia-Romagna Stefanoche, commentando alcune dichiarazioni dello dirigente del Pd, aveva tra l'altro scritto su Twitter di "vita reale vs".

