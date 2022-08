Ecco perché sulla fiamma di Fdi raccontano solo balle (Di venerdì 12 agosto 2022) Un Pd, privo di argomenti, chiede a Giorgia Meloni di togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d'Italia. L'ennesimo, inutile esame di antifascismo del tutto pretestuoso Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) Un Pd, privo di argomenti, chiede a Giorgia Meloni di togliere ladal simbolo di Fratelli d'Italia. L'ennesimo, inutile esame di antifascismo del tutto pretestuoso

sbonaccini : @GuidoCrosetto Il partito guidato da Meloni ha votato contro il PNRR per compiacere il poco liberale (eufemismo) Or… - serracchiani : Dopo aver fatto cadere Draghi, la destra oggi annuncia che se vinceranno, cambieranno la #Costituzione e chiederann… - AlbertoBagnai : Ecco perché si sentono tante scemenze in materia fiscale! ?? Se l’economia che hai in mente è quella di Paperino e P… - _frufru80_ : RT @ElGusty201: ?????????? ecco perché era così bravo ?????????? - Dedalus_13 : Ecco perché non diventerò mai madre -

Nuovo Sportweek, lo Speciale Campionato con le 20 squadre di A ai raggi X Ecco perché…'. Sportweek ha poi interpellato gli Autogol. I testimonial del Fantacampionato Gazzetta hanno giocato con noi, mettendo in campo la loro Top 11 tutta da ridere. Non perché sia ... Il Sassuolo e l'acquisto record di Pinamonti. Ma può diventare un altro affare Perché, dunque, questa controtendenza NON FINISCE QUI Intanto perché il Sassuolo ha in cottura un'... Per ora l'offerta dei De Laurentiis è ferma a 35 ma il Sassuolo vorrebbe arrivare a 38: ecco il ... Il Riformista …'. Sportweek ha poi interpellato gli Autogol. I testimonial del Fantacampionato Gazzetta hanno giocato con noi, mettendo in campo la loro Top 11 tutta da ridere. Nonsia ..., dunque, questa controtendenza NON FINISCE QUI Intantoil Sassuolo ha in cottura un'... Per ora l'offerta dei De Laurentiis è ferma a 35 ma il Sassuolo vorrebbe arrivare a 38:il ... Ecco perché il diritto è sparito dalla campagna elettorale