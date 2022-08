E' morto Claudio Garella, il mitico portiere campione d'Italia con Napoli e Verona (Di venerdì 12 agosto 2022) Claudio Garella è morto, l'ex portiere aveva 67 anni. Garella è stato protagonista negli anni Ottanta fra i pali del Verona prima e del Napoli poi: con l'Hellas conquistò lo scudetto nel 1985, con i ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 agosto 2022), l'exaveva 67 anni.è stato protagonista negli anni Ottanta fra i pali delprima e delpoi: con l'Hellas conquistò lo scudetto nel 1985, con i ...

