Così non si vince La voce drammatica che sta stravolgendo il Pd

Ci sono almeno due fronti sui quali il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini sta combattendo la sua battaglia anti-Letta. La prima è l'orientamento preso dal Pd che ormai ha sposato la sinistra, dell'apertura al mondo liberal-riformista. E facendo Così tramontare quel sogno del "campo largo" che prima era lo stesso segretario del Pd a proclamare. E che Bonaccini reputa tuttora urgente. In un post Facebook Bonaccini non le manda a dire: «Leggo che qualcuno ritiene che la funzione del Pd dovrebbe essere quella di rappresentare la sola sinistra», scrive. «Fosse stato per tali scienziati non avremmo vinto le regionali. Invece che teorizzare strategie e soluzioni da un piedistallo, consiglierei di frequentare i territori, parlare con le persone, sapere cos' è una partita Iva. Si chiama "mondo reale" da conoscere e affrontare, non "mondo virtuale" da commentare, ...

