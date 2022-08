Col presidenzialismo Mattarella deve dimettersi Bomba-Cav sul Colle | ira di Letta

(Di venerdì 12 agosto 2022) Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Capital spiega il programma del centrodestra. Come è noto, tra i punti previsti dai moderati c'è anche quello del. E il leader di Forza Italia, cercando di spiegare in modo chiaro cosa prevede la riforma, ha parlato anche delle conseguenze che avrebbe sul Capo dello Stato, Sergio: "Se entrasse in vigoredovrebbe, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo. È un sistema perfettamente democratico. Se entrasse in vigore questa riforma, penso che sarebbero necessarie le dimissioni del presidenteper andare alle elezioni dirette del capo dello Stato". Apriti cielo. Immediata la reazione della sinistra che non ha perso occasione per mettere nel mirino, ancora una volta, il ...

