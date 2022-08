Ciclismo su pista, Europei 2022: l’inseguimento a squadre femminile vola in finale con il miglior tempo! (Di venerdì 12 agosto 2022) Anche se non si conosce ancora il metallo, arriva ufficialmente la prima medaglia per l’Italia agli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Monaco (Germania). Strepitosa infatti la prova della compagine azzurra al femminile nell’inseguimento a squadre: Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster hanno messo in scena una rimonta mostruosa sul finale, battendo nel primo turno di soli 47 millesimi la Francia e agguantando così il pass per la finale per l’oro. Il tempo delle italiane è 4:14.442. Mission impossible, molto probabilmente, per il titolo: nella finalissima infatti le azzurre si ritroveranno le campionesse del mondo ed olimpiche della Germania. In scioltezza le teutoniche, forse anche con il freno a ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Anche se non si conosce ancora il metallo, arriva ufficialmente la prima medaglia per l’Italia aglidisu, in corso di svolgimento a Monaco (Germania). Strepitosa infatti la prova della compagine azzurra alnel: Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster hanno messo in scena una rimonta mostruosa sul, battendo nel primo turno di soli 47 millesimi la Francia e agguantando così il pass per laper l’oro. Il tempo delle italiane è 4:14.442. Mission impossible, molto probabilmente, per il titolo: nella finalissima infatti le azzurre si ritroveranno le campionesse del mondo ed olimpiche della Germania. In scioltezza le teutoniche, forse anche con il freno a ...

