Catania, arrestato primario del Policlinico per corruzione: è accusato di avere intascato tangenti anche nel bagno del suo ufficio (Di venerdì 12 agosto 2022) Una mazzetta da duemila euro nel bagno del proprio ufficio, in ospedale, e altre a casa, nascoste in camera da letto e nell’armadio, dentro le tasche di un giaccone. A prendere tangenti – 21mila euro la somma sequestrata – sarebbe stato Carmelo Mignosa, primario di Cardiochirurgia del Policlinico Rodolico-San Marco di Catania. Il 60enne è stato arrestato dalla guardia di finanza insieme al rappresentante di un’impresa, la Aretè di Trecastagni, con l’accusa di corruzione. Per loro la gip Carla Aurora Valenti ha convalidato l’arresto disposto a caldo dalla procura e applicato la misura cautelare dei domiciliari. Al centro dell’inchiesta dei magistrati etnei c’è una gara d’appalto del valore di 17 milioni di euro riguardante la fornitura di materiale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Una mazzetta da duemila euro neldel proprio, in ospedale, e altre a casa, nascoste in camera da letto e nell’armadio, dentro le tasche di un giaccone. A prendere– 21mila euro la somma sequestrata – sarebbe stato Carmelo Mignosa,di Cardiochirurgia delRodolico-San Marco di. Il 60enne è statodalla guardia di finanza insieme al rappresentante di un’impresa, la Aretè di Trecastagni, con l’accusa di. Per loro la gip Carla Aurora Valenti ha convalidato l’arresto disposto a caldo dalla procura e applicato la misura cautelare dei domiciliari. Al centro dell’inchiesta dei magistrati etnei c’è una gara d’appalto del valore di 17 milioni di euro riguardante la fornitura di materiale ...

