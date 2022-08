Caos nei voli, aeroporto di Amsterdam risarcirà i passeggeri (Di venerdì 12 agosto 2022) L'aeroporto di Schiphol di Amsterdam ha annunciato che risarcirà i passeggeri che hanno perso i voli a causa delle lunghissime code ai check - in in uno degli hub più trafficati d'Europa. Lo scalo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) L'di Schiphol diha annunciato cheche hanno perso ia causa delle lunghissime code ai check - in in uno degli hub più trafficati d'Europa. Lo scalo ...

Caos nei voli, aeroporto di Amsterdam risarcirà i passeggeri L'aeroporto di Schiphol di Amsterdam ha annunciato che risarcirà i passeggeri che hanno perso i voli a causa delle lunghissime code ai check - in in uno degli hub più trafficati d'Europa. Lo scalo ...